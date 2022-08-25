Tayvan hükümeti 19,38 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını meclise sundu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hükümet, 2023 için 19,38 milyar dolarlık harcama öngören savunma bütçesi tasarısını meclise sundu.

Ada basınındaki haberlere göre, bütçenin 3,58 milyar dolarlık bölümü, "savaş uçakları ve diğer askeri donanımlar ile Savunma Bakanlığının 'özel fonları' için" kullanılacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle gerilimin yüksek olduğu dönemde sunulan tasarı, savunma harcamalarında yıllık yüzde 13,9 artış öngörüyor.

Savunma bütçesindeki çift haneli artışın, son 5 yılda Ada ekonomisinin ortalama büyüme oranı olan yüzde 4'ün altında kalan artışları katlayarak aşması dikkati çekti.

Tasarı, mecliste görüşülüp kabul edildikten sonra Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in imzalaması ile yürürlüğe girecek.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.