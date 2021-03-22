Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde tartışmalı resif gerginliği - Son Dakika

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde tartışmalı resif gerginliği

22.03.2021 17:23
Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde tartışmalı resif gerginliği, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Whitsun/Niu'ı resifine 200'den fazla Çin'e ait balıkçı teknesinin demirlemesinin ardından Filipinler'in teknelerin geri çekilmesini talep etmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Whitsun/Niu'ı resifine 200'den fazla Çin'e ait balıkçı teknesinin demirlemesinin ardından Filipinler'in teknelerin geri çekilmesini talep etmesine tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Filipinler'in Çin'e ilgili resife demirleyen gemileri geri çekmesi talebine ilişkin değerlendirme bulundu.

Resifin Çin'in hak iddia ettiği Nanşa Takımadaları'nın bir parçası olduğunu belirten Sözcü Hua, uzun süredir Çin'in balıkçı teknelerinin ilgili resifin yakınlarındaki sularda balık avladığını ifade etti.

Teknelerin deniz şartlarındaki değişim ve rüzgardan korunmak için Whitsun/Niu'ı resifi yakınlarına sığındığını belirten Sözcü Hua, "Bu çok normal. İlgili tarafların buna makul bir şekilde bakmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, dün yaptığı açıklamada 7 Mart'ta resife sığınan teknelere ilişkin "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifin yakınındaki 220 tekneyi geri çekmeli." açıklamasını yapmıştı.

Çin'e ait teknelerin varlığının, bölgenin askerileştirilmesine yönelik açık ve kışkırtıcı bir eylem olduğunu ifade eden Lorenzana, egemenlik haklarını savunma konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Filipinler, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde tartışmalı resif gerginliği - Son Dakika


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