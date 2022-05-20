Çin ile Güney Kore Arasındaki Ticaret Hacmi 360 Milyar ABD Dolarını Aştı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore arasındaki ikili ticaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin hızlı gelişmesi sayesinde 360 milyar ABD dolarını aştığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting, düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki çift yönlü toplam yatırımın 100 milyar ABD dolarını aştığını söyledi. Shu, bu yılın başında yürürlüğe giren ve iki ülkenin de taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasının, Çin ve Güney Kore'ye ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini derinleştirmeleri için daha geniş bir alan sağladığını belirtti. Sözcü, Çin'in ikili ticaret ve yatırım işbirliğini ilerletmek, ayrıca iki ülke ve halkın yararına yönelik yeni işbirliği alanlarını genişletmek için Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.