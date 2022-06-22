Çin ile Güney Kore Çölleşmeyle Mücadelede El Ele Veriyor - Son Dakika
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Çin ile Güney Kore Çölleşmeyle Mücadelede El Ele Veriyor

22.06.2022 22:14
Çin ile Güney Kore Çölleşmeyle Mücadelede El Ele Veriyor

YİNCHUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Maowusu Çölü'nün güneybatı ucunda 60 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir vaha yer alıyor.

YİNCHUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Maowusu Çölü'nün güneybatı ucunda 60 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir vaha yer alıyor. Maowusu'daki rüzgarın savurduğu tozu engelleyen yeşillikler, son on yılda Çin ile Güney Kore halklarının çölleşmeyle mücadelede ortak çabaların bir kanıtı. Yeşil kuşak içinde, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Lingwu şehrinin Baijitan ulusal doğa koruma alanı bulunuyor. Çin'in en büyük çöllerinden biri olan Maowusu'nun bitişiğindeki Baijitan, 1950'lerde "gökte kuşun yerde otun olmadığı" çorak bir araziydi.

Altmış yılı aşkın bir süredir, uzmanların, yerel halkın ve gönüllülerin aralıksız çabalarıyla, 42.000 hektara yayılan bir orman oluşturuldu ve yerel orman örtüsü oranı yüzde 41'e yükseldi. Ağaçlandırma, Maowusu Çölü'nün genişlemesini etkili bir şekilde engelledi ve dünyadaki kum kontrolü tarihinin mucizelerinden biri haline geldi. Baijitan idaresinin direktör yardımcısı Wei Meng, "Yıllar boyunca ağaç dikerek birçok dost edindik. Ağaçlar kalınlaştıkça ve uzadıkça dostluğumuz da artıyor" dedi. Çok sayıda Güney Koreli girişimciden oluşan bir gönüllü grubu 2013 baharında Baijitan'ı ziyaret ederken, Çinli uzmanlar ve yerel sakinlerin elde ettiği olağanüstü başarılardan etkilendiler. Güney Kore'den gelen ziyaretçilere eşlik eden Çin Minzu Üniversitesi'nden emekli bir profesör olan Huang Youfu, "Kumların işgalini durdurmaya ve çölü yeşil vahaya dönüştürmeye yardımcı olanın ekin saplarından yapılmış yapay dama tahtası olduğunu öğrendiklerinde şaşırdılar ve ekin saplarından dama tahtasının nasıl yapıldığını hemen öğrendiler" dedi.

Huang, "Gerçekçiydiler, öyle görünmeye çalışmıyorlardı" dedi. İki taraf kısa süre sonra ikili işbirliğini geliştirmenin bir yolu olarak bir orman oluşturmak için anlaşmaya vardılar. Ormana böylece "Çin-Güney Kore dostluk ormanı" adı verildi. Her yıl Güney Kore'den gönüllüler ağaç dikmek ve bağışta bulunmak için Baijitan'ı ziyaret ediyor. Wei, "Her geldiklerinde ormandaki değişikliği, önceki yıl dikilen ağaçları görmek için çölde geziyorlar. Sonra çukur kazıp ağaç dikmeye ve samandan dama tahtası yapmaya devam ediyorlar" dedi. Bir zamanlar cansız olan çöl, şimdi çok sayıda böcek, kuş ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Son veriler, Baijitan'da 311 yabani bitki türü ve 129 yabani hayvan türü olduğunu gösteriyor. Bu yıl Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü ve dostluk ormanı yakında 10 yaşına girecek. Wei, "Bir 10 yıl daha birlikte çalışmak istiyoruz" dedi. Huang ise, "Çölleşmeyle mücadele ve ekolojinin iyileştirilmesi tüm insanlık için ortak konulardır ve hiçbir ulusal veya etnik sınır yoktur" dedi ve şöyle devam etti: "Bu tür bir halk dostluğu, her iki ülkenin işbirliği ve kalkınması için büyük anlam taşıyor."

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, DOST Partisi, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ile Güney Kore Çölleşmeyle Mücadelede El Ele Veriyor - Son Dakika

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