Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinden çekilme sürecini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinden çekilme sürecini tamamladı

14.09.2022 16:05
Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinden çekilme sürecini tamamladı

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinden karşılıklı asker çekme sürecini tamamladığı bildirildi.

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinden karşılıklı asker çekme sürecini tamamladığı bildirildi.

Hint ajansı ANI'nın haberine göre, hükümet kaynakları, Gogra-Hotsprings bölgesindeki Hint ve Çin birliklerinin Fiili Kontrol Hattı'nın gerisindeki mevzilere döndüğü ve birbirlerinin pozisyonlarını teyit ettiğini belirtti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Açıklamada çekilme kararının, temmuzda iki ülke arasında kolordu komutanları düzeyindeki 16'ncı tur görüşmelerde alındığı aktarılmıştı.

Çekilmenin ardından, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünde Mayıs 2020'de taraflar arasında sürtüşmeye sebep olan tüm bölgeler terk edilmiş oldu.

Taraflar daha önce Galvan Vadisi ile Ladak bölgesinin doğusundaki Pangong Gölü'nün iki yakasındaki birliklerini çekmişti.

Çekilme süreci, bölgelerde oluşturulan askeri tesis ve altyapı unsurlarının imha edilmesini de içeriyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

YORUMLAR
500
Mısır'daki Tarım Fuarı, 20'den Fazla Ülkeden Tarım İşletmelerini Biraraya Getirdi Mısır'daki Tarım Fuarı, 20'den Fazla Ülkeden Tarım İşletmelerini Biraraya Getirdi Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor Suudi Arabistan, Daha Fazla Çinli Turist Çekmek İçin Unionpay ile İşbirliğine Gidiyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinden çekilme sürecini tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
15:34 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda
15:23 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş buluştu: Bütün Türkiye'ye de Dünyaya da göstereceğiz
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 16:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinden çekilme sürecini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement