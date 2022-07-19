Çin ile Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda 16. tur görüşmeyi yaptı - Son Dakika
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Çin ile Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda 16. tur görüşmeyi yaptı

19.07.2022 11:06
Çin ile Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda 16. tur görüşmeyi yaptı

Çin ile Hindistan'ın Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için 26 aydır yürüttüğü görüşmelerin 16. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapıldı.

Çin ile Hindistan'ın Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için 26 aydır yürüttüğü görüşmelerin 16. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapıldı.

Taraflar, Kolordu komutanları düzeyindeki görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için "yapıcı ve ileriye dönük tartışmaların sürdüğünü" belirtti.

Açıklamada, "İki taraf, samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak, kalan sorunların çözümünün LAC'ın Batı Sektörü'nde barış ve huzurun sağlanmasına ve ikili ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlayacağı görüşünü yinelemiştir." ifadesi kullanıldı.

Tarafların sahada güvenliğin ve istikrarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığının ifade edildiği açıklamada, anlaşmazlığa "karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm" bulunması için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

En son 11 Mart'ta yapılan 15. tur görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çinplatolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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Kaynak: AA

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