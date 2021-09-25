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Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika

Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı

25.09.2021 10:48

- Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdi Kanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

- Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdi

Kanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

Kanada ile Çin arasındaki "Huawei" krizi çözüme kavuştu. Telekomünikasyon devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının ardından Kanada'dan ayrılmasına izin verildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, ülkede tutuklu bulunan Wanzhou'nun serbest bırakılarak Çin'e döndüğünü, Pekin'in de 2 Kanada vatandaşı olan Michael Kovrig ve Michael Spavor'u serbest bıraktığını duyurdu. Başbakan Trudeau, eski diplomat Kovrig ile iş adamı Spavor'un Çin hava sahasını terk ettiğini ve Cumartesi günü erken saatlerde Kanada'ya varacağını belirtti. Trudeau, "Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti. Ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber" dedi. Trudeau, "Kanada ve bu iki Kanadalı ile dayanışma içinde kararlı bir şekilde duran uluslararası toplumdaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun konuşmasından kısa süre önce Kanada medyası, Meng'in ABD makamlarıyla anlaşmaya vardıktan sonra Çin'e geri döndüğünü bildirdi.

Ne olmuştu?

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin'de cezaevine konmuştu. Son olarak dün, Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklanmıştı.

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı
Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı
Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı
Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı
Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Justin Trudeau, Huawei, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin ile Kanada arasındaki 'Huawei' krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdiKanada Huawei yetkilisini, Çin 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika
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