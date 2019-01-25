Çin ile Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Yıllık Ticaret Hacmi 1,3 Trilyon Dolara Ulaştı

Bu tutar bir yıl önceye oranla yüzde 16,3 kadar bir artış ifade ediyor ve Çin'in 2018 ticaret büyümesinin yüzde 3,7 puan üzerinde.

Çin, geçen yıl, Kuşak ve Yol ülkelerine yıllık yüzde 10,9 oranında bir artışla 704,73 milyar dolarlık mal ihraç ederken, bu ülkelerden de yıllık yüzde 23,9 oranında bir artışla 563,07 milyar dolarlık mal ithal etti.

Yine geçen yıl Çin firmaları, Kuşak ve Yol ülkelerine finans dışı sektörlerde 15,64 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tutar, yıllık yüzde 8,9 oranında bir artışa denk düşüyor. Aynı ülkeler ise Çin'e, bir yıl öncesine göre yüzde 11,9'luk bir artışla 6,08 milyar dolarlık yatırım yaptılar.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng Çin'in, daha fazla fırsat paylaşma amacıyla piyasasını Kuşak ve Yol ülkelerine bundan böyle daha daaçacağını ve bu ülkelerin de kendi aralarında birbirlerine açılım yapmalarını teşvik edeceğini açıkladı.

Gao sözlerine, Çin'in bölgede serbest ticareti ve yatırımı kolaylaştırıp destekleyeceğini ve Kuşak ve Yol ülkelerinden daha çok firmayı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmaya çağırdığını ekledi.