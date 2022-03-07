Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi, 2 ayda son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi, 2 ayda son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

07.03.2022 12:11
Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi, 2 ayda son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Çin'in, Rusya ile ikili ticaret hacminin bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı döneme göre yüzde 38,5 artarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Çin'in, Rusya ile ikili ticaret hacminin bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı döneme göre yüzde 38,5 artarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, Çin Genel Gümrük İdaresi, ülkenin bu yılın ilk iki ayında Rusya ile olan ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Rusya ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi, ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 26,4 milyar dolar artış gösterdi. Yılın ilk 2 ayında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminde yüzde 38,5 artış yaşanarak son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Verilere göre, Çin'in bu dönemde Avrupa Birliği'nden (AB) yaptığı alımlarda yüzde 0,2, Avustralya'dan yaptığı sevkiyatlarda yüzde 2,3 düşüş yaşanırken, Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 35,8 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, bu dönemde Çin'in Rusya'ya ihracatı yüzde 41,5 artışla 12,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Aynı dönemde, Çin'in genel ithalatında yüzde 15,5'lik, genel ihracatında ise yüzde 16,3'lük büyüme görüldü.

Birleşmiş Milletler'in, 2 Mart'ta, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısını kınayan karar tasarısı, 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul edilmiş, Çin ise tasarıya karşı çekimser olan ülkeler arasında yer almıştı.

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Kaynak: AA

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