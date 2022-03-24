Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik anlaşması imzalayacağı iddia edildi - Son Dakika
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Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik anlaşması imzalayacağı iddia edildi

24.03.2022 14:51
Çin ile Solomon Adaları'nın güvenlik anlaşması imzalayacağı iddia edildi

Çin ile Solomon Adaları'nın, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren bir güvenlik anlaşması yapacağı ileri sürüldü.

Çin ile Solomon Adaları'nın, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren bir güvenlik anlaşması yapacağı ileri sürüldü.

Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen belge, Solomon Adaları muhalefeti tarafından internette yayımlandı.

Avustralya hükümetinden yetkililerin özgünlüğü doğruladığı belgede, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Belgede ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer konun koruyucu ve askeri güç talep edebileceği kaydediliyor.

Analistler, iddia edilen anlaşmanın, onaylanması halinde, Pekin yönetimine Çin vatandaşlarını ve Çin'e ait projeleri korumak için ordusunu kullanmasının önünü açacağı ve Pasifik Okyanusu'nun güneyinde kritik bir askeri üs sağlayacağı değerlendirmesini yapıyor.

Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.

Hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular geçen ay başkent Honiara'da gösteriler düzenlemişti.

Çoğunluğu başkentin bulunduğu Guadalcanal Adası'nın dışından, takımadalar ülkesinde nüfusun yoğun olduğu Malaita Adası'ndan gelen protestocular Başbakan Sogarave'nin istifasını talep etmişti.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmaların yaşandığı olaylar sırasında Çin vatandaşlarına ait bazı işletmeler saldırıların hedefi olmuştu.

Ülkenin diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme kararının ardından söz verilen ekonomik yardım ve yatırımların yapılmadığını ileri süren protestocular, Sogavare'nin Çin'den gelen fonlarla yolsuzluk yaptığını savunmuştu.

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Kaynak: AA

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