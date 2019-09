Çin ile ticaret hacmi hedefi 50 milyar dolar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çin ile olan 24 milyon dolarlık ticaret hacmini kısa sürede 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı münasebetiyle Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada uzak coğrafyalarda yer alsalar da 2021 yılında Çin ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 50'inci yılını kutlayacaklarını ve geçmişe dayalı gönül bağlarının olduğunu belirtti. Türkiye'nin dış politika çerçevesinde Çin ile olan ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiğini vurgulayan Kıran, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok önemli bir stratejik ortağımız olarak görüyoruz. İlişkilerimiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sergiledikleri ortak liderlikleri içeren yaklaşımlarıyla ileri seviyelere taşındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz tarihinde Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi iradeyi bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.



"Yeniden Asya" projesi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yıl düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Yeniden Asya" politikalarını ilan ettiğini hatırlatan Kıran, "Bu anlayışla 2020 yılında Asya ile ilişkilerimize daha fazla odaklanacağız, Asya'yı bir bütün olarak kucaklayacağız. Çin Halk Cumhuriyeti de doğal olarak bu politikada en önemli ortaklarımızdan biri olacak. Çin'in başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'ya açılan güzergahında ülkemiz merkezi bir konumda bulunuyor ve önemli yatırım fırsatları sunuyor. Bu anlamda çok sayıda Çinli firmanın ülkemizin geleceğine olan güveninden büyük memnuniyet duyuyor, daha fazla Çinli yatırımcıyı ülkemize beklediğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Ticaret hacmi hedefi 50 milyar dolar



Kıran, Çin'in Türkiye'nin ticaret hacminin en yüksek olduğu ülkelerin başında geldiğini aktararak, "İçinde bulunduğumuz dönemde korumacı politikalar olarak adlandırılan güncel tartışmalar uluslararası ticarette olumsuz etkilere sebep olabilir ancak bu ortamda yeni ve stratejik işbirliği imkanları da ortaya çıkabilir. Liderlerimizin ortaya koydukları vizyon çerçevesinde iki ülke arasındaki mevcut 24 milyon dolarlık ticaret hacmini kısa sürede 50 milyar dolara çıkarmamak için hiçbir sebep olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 500 binlere yaklaştığını ifade eden Kıran, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 1 milyonu aşacağını düşündüklerini söyledi. Öte yandan 2 binin üzerinde Çinli öğrencinin Türkiye'de eğitim görmeyi tercih ettiğinin altını çizen Kıran, bu rakamın daha da artırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.



Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ise, Türkiye'ye yatırım yapmak üzere gelen Çinli firma sayısının arttığını belirterek, "Çin'in Türkiye'deki yatırım stoğunun 4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Türkiye'nin kaliteli tarım ürünleri adım adım Çin pazarına girmektedir" ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Li, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmaya yönelik "Bir Kuşak Bir Yol"girişimi ve Türkiye'nin "Orta Koridor" stratejisinin birbiriyle uyumlaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. - ANKARA