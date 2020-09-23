Çin iletişimde 5-G ağı büyüyor - Son Dakika

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ülkedeki 5-G ağını büyütmek için yeni tedbirler alıyor.

Bu amaçla şimdiye kadar ülke genelinde 500 binden fazla 5G özellikli baz istasyonu devreye alındı.

Yeni teknolojinin geniş kitleler tarafından benimsenmesiyle Çin'deki yeni nesil abone sayısı 100 milyonu aştı.

5G uygulamaları endüstri, tıp, medya, ulaşım ve daha birçok alanda yoğunlukla kullanılıyor.

5G geliştirmede biriken tecrübeyle Çin, diğer ülkelerle iş birliğini derinleştirerek bu konuda daha iyi bir ortam sağlamayı hedefliyor.

(İHA)