Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu

DUBLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de açıklanan en son resmi veriler, ülkenin bu yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre iki sıra yükselerek, İrlanda'nın ithal ürünlerde üçüncü en büyük kaynağı olduğunu gösterdi. İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'ne (CSO) göre, İrlanda 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin'den bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artışla 2,87 milyar euro değerinde (3 milyar ABD doları) mal ithal etti. İrlanda'nın bu yılın ilk üç ayında Çin'den ithal ettiği malların değeri yalnızca İngiltere (6,38 milyar euro) ve ABD'nin (3,97 milyar euro) gerisinde kaldı.

İrlanda geçen yılın aynı döneminde 1,75 milyar euro değerinde mal ithal ederek Çin'i, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan sonra ithal ürünlerde beşinci büyük kaynağı haline getirmişti. İrlanda'nın 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin'e yaptığı mal ihracatı da, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 artışla 3,16 milyar euro olarak gerçekleşti. Çin ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde İrlanda'dan ihraç edilen malların beşinci en büyük varış noktası oldu ve bir önceki yıla kıyasla bu pozisyonunu korumuş oldu. İrlanda'nın Çin ile yaptığı ticarette elde ettiği fazla, 2022'nin ilk çeyreğinde 290 milyon euroya yakın oldu. Bu, İrlanda'nın 2021 yılının ilk çeyreğinde bildirdiği 869 milyon euroluk ticaret fazlasına kıyasla yaklaşık 580 milyon euro düşüşle gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin'in İrlanda'nın ithal ettiği malların toplam değerindeki payı iki yüzde puan artarak yüzde 9,85'e yükseldi. Bu arada Çin'in İrlanda ihraç mallarının toplam değerindeki payı ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 6,5'ten yüzde 6,05'e geriledi. İrlanda'nın toplam ithal malları, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,7 artış göstererek 29,15 milyar euro olarak değerlendi. Toplam ihracatı da, bir yıl öncesine göre yüzde 29,5 artışla 52,26 milyar euro olarak gerçekleşti.