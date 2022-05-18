Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu

18.05.2022 23:01
Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu

DUBLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de açıklanan en son resmi veriler, ülkenin bu yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre iki sıra yükselerek, İrlanda'nın ithal ürünlerde üçüncü en büyük kaynağı olduğunu gösterdi.

DUBLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de açıklanan en son resmi veriler, ülkenin bu yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre iki sıra yükselerek, İrlanda'nın ithal ürünlerde üçüncü en büyük kaynağı olduğunu gösterdi. İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'ne (CSO) göre, İrlanda 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin'den bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artışla 2,87 milyar euro değerinde (3 milyar ABD doları) mal ithal etti. İrlanda'nın bu yılın ilk üç ayında Çin'den ithal ettiği malların değeri yalnızca İngiltere (6,38 milyar euro) ve ABD'nin (3,97 milyar euro) gerisinde kaldı.

İrlanda geçen yılın aynı döneminde 1,75 milyar euro değerinde mal ithal ederek Çin'i, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan sonra ithal ürünlerde beşinci büyük kaynağı haline getirmişti. İrlanda'nın 2022 yılının ilk çeyreğinde Çin'e yaptığı mal ihracatı da, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 artışla 3,16 milyar euro olarak gerçekleşti. Çin ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde İrlanda'dan ihraç edilen malların beşinci en büyük varış noktası oldu ve bir önceki yıla kıyasla bu pozisyonunu korumuş oldu. İrlanda'nın Çin ile yaptığı ticarette elde ettiği fazla, 2022'nin ilk çeyreğinde 290 milyon euroya yakın oldu. Bu, İrlanda'nın 2021 yılının ilk çeyreğinde bildirdiği 869 milyon euroluk ticaret fazlasına kıyasla yaklaşık 580 milyon euro düşüşle gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin'in İrlanda'nın ithal ettiği malların toplam değerindeki payı iki yüzde puan artarak yüzde 9,85'e yükseldi. Bu arada Çin'in İrlanda ihraç mallarının toplam değerindeki payı ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 6,5'ten yüzde 6,05'e geriledi. İrlanda'nın toplam ithal malları, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,7 artış göstererek 29,15 milyar euro olarak değerlendi. Toplam ihracatı da, bir yıl öncesine göre yüzde 29,5 artışla 52,26 milyar euro olarak gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili Çin Sivil Havacılık İdaresi: ABD'li Müfettişler Uçak Kazasıyla İlgili Bilgileri Açıklamadıklarını Teyit Ettiler Çin Sivil Havacılık İdaresi: ABD'li Müfettişler Uçak Kazasıyla İlgili Bilgileri Açıklamadıklarını Teyit Ettiler
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 18 mayıs, Almanya, İrlanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, İlk Çeyrekte İrlanda'nın İthal Ürünlerde Üçüncü En Büyük Kaynağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement