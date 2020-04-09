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Çin, ilk etkiyi kuru ve dökme yükte yapacak
1 saat önce
Çin'deki toparlanma sinyali taşımacıları umutlandırdı.
Çin'deki toparlanma sinyali taşımacıları umutlandırdı. Deniz taşımacılığında ilk etkinin kuru ve dökme yükte olması bekleniyor. Konteynerde Avrupa ve ABD pazarları belirleyici olacak. Hava kargoda ise yolcu uçakları devreye girene kadar sıkıntının devam edeceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:56
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