Çin, ilk etkiyi kuru ve dökme yükte yapacak

Çin'deki toparlanma sinyali taşımacıları umutlandırdı. Deniz taşımacılığında ilk etkinin kuru ve dökme yükte olması bekleniyor. Konteynerde Avrupa ve ABD pazarları belirleyici olacak. Hava kargoda ise yolcu uçakları devreye girene kadar sıkıntının devam edeceği öngörülüyor.