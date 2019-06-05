Son Dakika Haberleri: Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
Son Dakika Dünya Haber

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

1 saat önce

Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu.

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı, System.String[]
Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. 'A Long March 11' (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, 'Yellow Sea' adlı gemiden fırlatıldı. 
Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya'dan daha fazla harcama yapan Çin'in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.
Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars'a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu.


- Çin
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emsal karar: İptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]