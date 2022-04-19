Çin, ILO'nun zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini yasama gündemine aldı - Son Dakika
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Çin, ILO'nun zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini yasama gündemine aldı

19.04.2022 10:39
Çin, ILO'nun zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini yasama gündemine aldı

Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onaylamak üzere gündemine aldı.

Çin'de yasama organı işlevini gören Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) zorla çalıştırmayı yasaklayan sözleşmelerini onaylamak üzere gündemine aldı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Komite, dün başlayan oturumda diğer yasa değişikliği tekliflerinin yanı sıra ILO'nun 1930 tarihli "Zorla Çalıştırma Sözleşmesi" ile 1957 tarihli "Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi"nin onaylanmasını da görüşecek.

Çin, ILO'nun 8 temel sözleşmesinden 4'ünü onaylarken 1930 tarihli "Zorla Çalıştırma Sözleşmesi", 1948 tarihli "Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi", 1949 tarihli "Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi" ile 1957 tarihli "Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi"nin olduğu 4 temel sözleşmeyi henüz onaylamadı.

Sincan'da "zorla çalıştırma" iddiaları

Çin son yıllarda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "zorla çalıştırma" yoluyla üretim yapıldığına dair iddiaların hedefi olmuştu.

ABD Kongresi, Aralık 2021'de Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti.

Washington yönetimi ayrıca iddialara konu olan işletmelere ve onlarla çalışan şirketlere yaptırım kararları almıştı.

Pekin yönetimi sözcüleri, zorla çalıştırma iddialarını "Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak nitelemiş; Sincan'daki insan hakları durumunun, gerçeklere aykırı şekilde karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Toplu Sözleşme, Sendika, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ILO'nun zorla çalıştırmaya ilişkin sözleşmelerini yasama gündemine aldı - Son Dakika


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