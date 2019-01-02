Son Dakika Haberleri: Çin/imalat Pmı Mayıs 2017'den Sonra İlk Kez 50 Puanın Altında

Çin/imalat Pmı Mayıs 2017'den Sonra İlk Kez 50 Puanın Altında

21 dakika önce

Çin'de imalat sektörü aktivitesini ölçen Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2017 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez daralmaya işaret etti.

Çin/imalat Pmı Mayıs 2017'den Sonra İlk Kez 50 Puanın Altında, System.String[]
Çin'de imalat sektörü aktivitesini ölçen Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2017 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez daralmaya  işaret etti.

İmalat PMI, Mayıs 2017'den sonra ilk kez Aralık ayında 50 puan  seviyesinin altına indi. Aralık ayında imalat PMI, Kasım ayındaki 50.2 puandan 49.7 puana geriledi.

Ekonomistler ise Aralık ayında PMI'nın 50,1 puan olacağını tahmin  ediyorlardı. Aralık ayında yeni siparişler alt endeksi de 2.5 yıldır ilk kez  daralmaya işaret etti. Yeni siparişler PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 50.9 puandan 49.8 puana düştü.

CEBM Group Makroekonomik Analiz Direktörü Dr. Zhengsheng Zhong, "İmalat PMI'ın, Mayıs 2017'den sonra ilk kez Aralık ayında 50 puan  seviyesinin altına inmesi, genişlemenin, daralmadan ayırldığına işaret ediyor... Bu durum, dış talep ABD ve Çin arasındaki ticaret sürtüşmeleri nedeniyle bastırılırken, iç talepteki zayıflamanın daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Aralık, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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