Çin imalat PMI verisi etkisiyle Asya piyasaları karışık

– Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksinin, büyümeye işaret eden 50 puan düzeyinin altında, 49.4 puana gerilemesi etkisiyle Asya hisse sendi piyasaları karışık.Dğer yandan, Japonya'da perakende satışlar beklenti altında yükselirken, sanayi üretimindeki artış beklenti üstünde oldu.Ticaret gelişmelerinde ise ABD Başkanı Donald Trump Meksika'dan ithal edilen ürünlere 10 Haziran'dan itibaren ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.Gelişmeler etksiyle Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle:Kospi Composite yüzde 0.27 yükseldi,Nikkeyi yüzde 1.41,Hang Seng yüzde 0.47 veS&P yüzde 0.06 düştü veShenzen Composite ve Shanghai Composite bir değişim göstermedi.Dolar, Yen karşısında yüzde 0.63 düşüşle 108.92 düzeyinde.

- İstanbul