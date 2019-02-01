Çin imalat verilerinde 3 yılın en büyük daralması
1 saat önce
Çin'de hükümetin destek önlemlerine rağmen imalat PMI Ocak'ta 48.3 ile yaklaşık üç yılın en sert küçülmesini yaşadı.
Çin
'de hükümetin destek önlemlerine rağmen imalat PMI Ocak'ta 48.3 ile yaklaşık üç yılın en sert küçülmesini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18
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