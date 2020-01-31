Çin'in 2 havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in 2 havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

Çin'in 2 havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Türk Hava Yolları'nın bugün itibariyle Çin uçuşlarını durdurmasının ardından, Çin'in China Southern ve Sichuan Airlines havayolları İstanbul'a seferlerini durdurdu.

Çin'in 2 havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın bugün itibariyle Çin uçuşlarını durdurmasının ardından, Çin'in China Southern ve Sichuan Airlines havayolları İstanbul'a seferlerini durdurdu.

Bugün Çin uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları'nın ardından İstanbul'a uçan Çin'in 2 havayolu da seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Çin'in havayollarından China Southern Airlines Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu. Bir diğer Çin'in havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Southern, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in 2 havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]