Çin'in 2019 savunma bütçesinin resmi rakamlardan 65 milyar dolar fazla olduğu sanılıyor - Son Dakika

Çin'in 2019 savunma bütçesinin resmi rakamlardan 65 milyar dolar fazla olduğu sanılıyor

28.01.2021 17:05
Çin'in 2019 savunma bütçesinin resmi rakamlardan 65 milyar dolar fazla olduğu sanılıyor, System.String[]

Çin'in 2019'daki savunma bütçesinin resmi olarak açıklanan rakamdan 65 milyar dolar daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in 2019'daki savunma bütçesinin resmi olarak açıklanan rakamdan 65 milyar dolar daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Küresel güvenlik üzerine çalışan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Çin'in yıllık savunma bütçesinin hangi kalemlere harcandığı ve ilave savunma bütçesi kaynaklarını incelediği "Çin'in Askeri Harcamaları Değerlendirmesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Çin'in askeri harcamalarının yeniden değerlendirildiği rapor, yıllık savunma bütçesinin Birleşmiş Milletler bünyesinde barış görevinde olanlar dahil Çin silahlı kuvvetlerine yapılan tüm masraflar, savunma ve güvenlik alanında çalışan bakanlıklarla, savunma konusunda proje geliştiren hükümet kurumları, paramiliter polis gücü ve uzaydaki askeri faaliyetleri kapsıyor.

Pekin hükümetinin 2019'da açıkladığı ulusal savunma bütçesinin 175 milyar dolar olduğu ancak SIPRI'nin yeni metotlarla yaptığı araştırma sonucu gerçek bütçenin 240 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Çin, dünyada en fazla askeri bütçesi olan ülkeler sıralamasında ABD'nin ardından ikinci sırayı alıyor.

Bütçe hesaplamasına Sahil Güvenlik dahil edildi

Bu farkın resmi açıklanan bütçede bazı askeri faaliyetlerin toplam askeri bütçenin dışında gösterilmesinden kaynaklandığı belirtilen raporda, yeni metoda göre Çin'in sahil güvenlik harcamalarının savunma bütçesine eklendiği, silah ithalatı, askeri Ar-Ge çalışmaları, askeri tesis inşası ve paramiliter güçlerin harcamaları rakamlarının revize edildiği aktarıldı.

Ülkede 2013'te kurulan Çin Sahil Güvenlik (CCG) 2018'e kadar Çin'in egemenlik iddialarını, balıkçılık kaynaklarının korunması, kaçakçılıkla mücadele, deniz haklarının korunması gibi görevlerde rol oynadı ve Devlet Okyanus İdaresine bağlı faaliyet gösterdi.

CCG, 2018'de paramiliter polis gücü olan "Halkın Silahlı Polisi" (PAP) bünyesine dahil edilerek 2018'de Çin Merkezi Askeri Komisyonunun kontrolü altına girdi. CCG'nin 2015'te çoğunluğu devriye botu ile süratli devriye botundan oluşan 333 deniz aracı bulunurken deniz aracı sayısı 2019'da 550'ye ulaştı.

Ulusal bütçede ekipman alımına ayrılan pay arttı

Raporda 2010-2017 yıllarının savunma bütçeleri temel olarak üç ana bölümde incelendi. Buna göre yıllara ve harcama alanlarına göre 2010'da savunma bütçesinin yüzde 35'i personel masrafları, yüzde 32'si eğitim ve bakım, yüzde 33'ü ekipman alımını ayrıldı.

Zamanla ekipman alımına ayrılan payın arttığı, personel giderleriyle, eğitim ve bakım masraflarının azaldığına işaret edildi. Söz konusu oranlar 2017'de yüzde 31 personel masrafları, yüzde 28 eğitim ve bakım, yüzde 41 ekipman alımı olarak gerçekleşti.

Silah ve ekipman üretiminde ülkenin neredeyse kendi kendisine yeten bir pozisyona gelmesi nedeniyle yurt dışından tedarik edilen silah ve ekipman alımının bütçenin çok az bir kısmını oluşturduğu belirtilirken Çin'in askeri harcamalarında ilgili paylaşımının kısıtlı olması nedeniyle hangi askeri projeye ne kadar harcandığı bilinmiyor.

Ulusal savunma bütçesinde en büyük paya sahip Ar-Ge, 25 milyar dolar ile toplam bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Emeklilik, terhis ve benzeri durumdaki personelin masrafları ise 20,3 milyar dolarlık bütçeyle toplam savunma bütçesinin yüzde 8,4'ünü oluşturuyor. Bununla birlikte Çin Merkezi Askeri Komisyonu bünyesine 2018'de katılan PAP'ın bütçesi 17,9 milyar dolar ile bütçenin yüzde 7,4'üne karşılık geliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Ekim 2017'de yaptığı bir açıklamada ordunun 2035'e kadar modernizasyonunun tamamlanması gerektiğini belirtmiş, bu kapsamda savaşa hazırlık eğitimleriyle, askeri reform projelerinin kararlılıkla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in 2019 savunma bütçesinin resmi rakamlardan 65 milyar dolar fazla olduğu sanılıyor - Son Dakika


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