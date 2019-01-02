Çin'in 2019 Yılı Tahıl Üretiminin 600 Milyon Tonun Üzerinde Olması Güvencede

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Changfu, bir iş konferansı çerçevesinde, ülkenin tahıl ekili toprak yüzeyinin gelecek yıl 110 milyon hektar düzeyinde korunacağını taahhüt ettiğini söyledi.

Han, yurttaşların yiyeceğini güvenceye almanın, bakanlığın daima birinci önceliği olduğunu ve bu yöndeki çabaların gevşetilemeyeceğini açıkladı.

Çin son yıllarda hasat patlamalarına ulaşmakta. 2018 hasadı, 2017 hasadının %0,6 kadar altında kalmakla birlikte, yüksek bir düzey olan 657,9 milyon tona ulaşmıştı.

Han, afet olasılığını ve bitki hastalığını önleme ve tedavi etmede ve aynı zamanda böcek ilaçlamada destekleyici politikaları güçlendirerek tahıl üretimini güvenceye alacaklarını bildirdi.

Bakan sözlerine, tahıl üretimini artırmak için ülkenin 2020'de çok geniş yüz ölçümüne sahip yüksek standartlı tarım arazisi işlemeyi amaçladığını ekledi.