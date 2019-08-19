Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım
1 saat önce
Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, 2018'in sonunda, Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 1.66 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'nci yılı olan 2021'de bunu iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.
Çin'in Ankara
Büyükelçisi Deng Li, 2018'in sonunda, Çin'in Türkiye
'deki doğrudan yatırımlarının 1.66 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'nci yılı olan 2021'de bunu iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:34
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