Son Dakika Haberleri: Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım
Son Dakika Ekonomi Haber

Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım

1 saat önce

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, 2018'in sonunda, Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 1.66 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'nci yılı olan 2021'de bunu iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.

Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım, System.String[]
Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, 2018'in sonunda, Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 1.66 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'nci yılı olan 2021'de bunu iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? CHP Milletvekili Karabat'tan olay yaratacak iddia
HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin’in 50. yıl hedefi 2 kat fazla yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]