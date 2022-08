Çin'in ABD Büyükelçisi, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Bir Şekilde Eleştirdi ve Şiddetle Protesto Etti

WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Qin Gang Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyareti üzerine ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nı sert bir şekilde eleştirdi ve şiddetle protesto etti.

Qin, ABD tarafının Çin'in ciddi beyanlarını ve kararlı itirazlarını hiçe sayarak Pelosi'nin Taiwan bölgesini ziyaret etmesine izin vermesinin ABD tarafının Taiwan sorununda olumsuz eylemlerini bir üst seviyeye taşıdığını ve bunun tek Çin ilkesinin ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Qin, bunun Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Taiwan Boğazı'nın iki tarafında barış ve istikrarı ağır şekilde baltaladığını ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere ciddi biçimde yanlış mesaj verdiğini söyledi.

Doğası itibarıyla fevkalade kötü olan bu ziyaretin son derece ciddi zarara yol açtığını ve son derece kötü etki yarattığını söyleyen Qin, Çin'in ziyareti şiddetle kınadığını ve protesto ettiğini sözlerine ekledi. Tek Çin ilkesinin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu ve Taiwan sorunu ele almanın en temel rehberi olduğunu kaydeden Qin, ABD Kongresi'nin, ABD hükümetinin tek Çin politikasına tam olarak uyması ve Çin'in Taiwan bölgesi ile herhangi bir resmi temasta bulunmaması gerektiğini söyledi.

Qin, ABD tarafının defalarca tek Çin siyasetinin değişmeyeceği ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediği taahhüdünde bulunduğunu ancak şimdi Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Çin'i kışkırtmak için Taiwan'ı ziyaret ettiğini kaydetti. Qin, "ABD'nin tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine bağlı kalma ve 'Taiwan'ın bağımsızlığını' desteklememe taahhütleri nerede kaldı?" diye sordu. Çin Büyükelçisi gerçeklerin, taahhütlerini yerine getirmeyen, krizi tetikleyen ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayanın başkaları değil, ABD tarafı olduğunu kanıtladığını söyledi.

Egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumanın 1,4 milyardan fazla Çinlinin sarsılmaz iradesi olduğunu kaydeden Qin, halkın iradesine karşı gelinemeyeceğini ve ateşle oynayanların kendisini yakacağını söyledi. Çin'in tamamen yeniden birleşmesinin durdurulamaz bir tarihsel eğilim olduğunu, Çin halkının zorbalığa geçit vermeyeceğini, Çin ulusunun küçük düşürülmeyeceğini ve Çin'in yeniden birleşmesine ket vurmaya veya engellemeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa uğrayacağını söyledi. Çin'in zorlayıcı karşı önlemlerle sert bir şekilde yanıt vereceğini söyleyen Qin, bundan kaynaklanan tüm ciddi sonuçların ABD tarafı ve "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçler tarafından üstlenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Qin, Çin'in ABD tarafını "Taiwan kartını" oynamayı ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmayı bırakmaya, hatalarını derhal düzeltmeye, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin zararlı etkisini yönetmeye ve ortadan kaldırmaya, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden daha fazla tehlikeli ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya ve ABD Başkanı Joe Biden'in "beş hayır" taahhüdünün (yani, "yeni bir Soğuk Savaş" aranmaması; Çin'in sistemini değiştirmeye çalışılmaması; ittifaklarının yeniden canlandırılmasının Çin'e karşı olmaması; "Taiwan'ın bağımsızlığının" desteklenmemesi; Çin ile çatışma aranmaması) yerine getirilmesi için gerçek eylemlerin benimsenmesini kararlı biçimde talep ettiğini söyledi.

Qin, yine Salı günü CNN ile yaptığı bir röportajda, 25 yıl önce dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'in Çin'in Taiwan'ını ziyaretinin tam bir hata olduğunu ve Çin'in o sırada güçlü bir itirazını dile getirdiğini belirtti. Qin ayrıca, ABD tarafının tekrarlanan hatalar yapmak yerine bundan bir ders çıkarması gerektiğini ve bir hatanın sonra gelen aynı nitelikteki hataları haklı çıkaramayacağını söyledi. Qin, "Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için her türlü hakka sahiptir. Yapmamız gerekeni yapmakta tamamen haklıyız. Mevcut durum tamamen ABD tarafından yaratılıyor, bu yüzden elbette sorumlulukları üstlenmesi gerekiyor" dedi. Qin, "PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu) boş durmayacağını ve Çin ordusu olan PLA'nın görevinin Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak olduğunu son zamanlarda defalarca söyledik" diye vurguladı. Çin'in ABD Büyükelçisi Qin, "Karşılık vermek, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yanıtımız çok kararlı, güçlü ve etkili olacak" dedi.