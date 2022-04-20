Çin'in ABD Büyükelçisi, Ukrayna Krizinin Abd-Çin İlişkilerini Bozmak İçin Kullanılmasına Karşı Uyardı - Son Dakika

WASHINGTON, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Ukrayna krizinin ABD-Çin ilişkilerini bozmak için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu. Büyükelçi, bunu yapmanın ne şimdi ne de gelecekte kimseye yarar sağlamayacağını söyledi. Qin, Pazartesi günü The National Interest dergisinde yayımlanan imzalı makalesinde, Çin'le Rusya arasındaki ikili ilişkilerde son otuz yılda büyük ilerleme kaydedilmesine karşın iki ülkenin müttefik olmadığını ve bu ilişkilerin üçüncü ülkeleri hedef almadığını belirtti. Ancak ABD-Rusya ilişkilerinin "yeni bir Soğuk Savaş'a doğru gittiğini" kaydeden Qin, bunun "ne Çin'in ne ABD'nin ne de Rusya'nın çıkarına olduğunu ve Çin'in görmek istediği bir şey olmadığını" dile getirdi. Qin, "Sonuç olarak Rusya-ABD ilişkilerinin daha kötü olması, Çin-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı anlamına gelmediği gibi, Çin-Rus ilişkilerinin daha kötü olması, ABD-Rusya ilişkilerinin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Daha önemlisi Çin-ABD ilişkilerinin bozulması halinde bu, Rusya-ABD ilişkileri ya da dünya açısından iyiye işaret olmaz" diye konuştu.

Büyükelçi, "Kriz devam ederken üzücü bir şekilde bazı kişiler, Çin'e karşı yaptırım sopasını kullanarak onu barış odaklı bağımsız dış politikasını terk etmeye zorluyor. Bazıları, Çin-Rusya ilişkilerini tehlikeli şekilde yanlış yorumlayıp bir 'Beijing- Moskova Ekseni' hakkında yaygara kopararak Çin'den krizin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor. Bazıları, Taiwan ile Ukrayna arasında bağlantı kurarak Taiwan Boğazı'nda bir çatışma riski üzerine oynuyor. Diğerleriyse alınan tüm derslere rağmen, Asya-Pasifik bölgesinde yanlış anlama, karşı karşıya gelme ve güvensizlik ateşine odun atarak bu bölgenin de Avrupa'nın durumuna düşebileceği konusunda en ufak bir özen göstermekten kaçınıyor. Bu söz ve eylemlerin, krizin çözüme kavuşturulmasına ya da Çin-ABD ilişkilerinin istikrarının sağlanmasına faydası yoktur. Herkesi aşağı çekmenin, gelecek nesillerimize yararı dokunmaz" ifadelerini kullandı.

"Krizin algılanmasındaki farklılıklar, temelsiz suçlama ya da baskıları haklı çıkarmaz ve krizi sonlandırmaya yönelik ortak çabalarımızı engellememelidir" diyen Qin, Çin ve ABD'yi "krizin dışında ve sonrasında önümüze çıkacak şeylere yönelik uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeye ve pragmatik ve yapıcı diyalog, koordinasyon ve işbirliğine sahip olmaya" çağırdı. Büyükelçi, "Bu yolla, Avrupa'da tüm tarafların kabul edeceği kalıcı barış ve istikrara yönelik bir düzenlemeye ulaşabilir, dünya üzerindeki diğer sıcak noktaları uygun şekilde çözüme kavuşturabilir, krizin küresel ekonomi ve ticaret, finans, enerji, gıda ve sanayi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisini önleyip üzerine gidebilir ve ekonomi ve insanların geçim kaynaklarındaki kayıpları en aza indirebiliriz" dedi. Ukrayna'da sahada olan durum hakkında arzulanmayan çatışmanın en kısa sürede sona erdirilmesinin artık "diğer her şeyden daha önemli" olduğunu dile getiren Qin, "sadece bu savaşı bitirmekle kalmamalı, aynı zamanda Avrupa'da kalıcı barış ve istikrara temel bir yanıt bulunmalı" diye ekledi.