Çin'in ABD'ye Olan Ocak Ayı Dış Ticaret Fazlası 27.3 Milyar $ 'a Düştü

Çin'in ABD'ye ihracatı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 gerilerken, ABD'den yapılan ithalat yüzde 41.2 düştü. Çin'in ABD ile olan büyük ticaret fazlası, uzun zamandır Washington'da sıkıntı yaratan bir nokta konumunda bulunuyor ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari anlaşmazlığın da merkezinde yer alıyordu.

Çin-ABD ticaret müzakerelerinin yeni bir turu Pazartesi günü Beijing'de başladı.ABD'nin Çin'den aldığı 200 milyar dolar tutarındaki mal için ithalat vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmak için tanıdığı sürenin 1 Mart'ta dolması nedeniyle iki ülke ticaret analaşmazlığını çözmek konusunda çalışmalarına hız verdi.