Çin'in Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ettiği iddiası

Çin, Afganistan'daki şiddet olaylarının artması endişesiyle 21 Haziran'da vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

ABD BİRLİKLERİ AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİYOR

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını bildirmişti. Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirtmişti.

210 VATANDAŞIN TAHLİYE EDİLDİĞİ DOĞRULANDI

Çin'in, bu gelişmeler sonrası vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçtiği haberleri gündeme gelirken,Afganistan'dan 210 Çin vatandaşının uçakla tahliye edildiği ortaya çıktı. Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Xiamen Havayollarına ait uçağın 2 Temmuz'da Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrine iniş yaptığı belirtildi.

Hava yolu şirketi, Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, 2 Temmuz tarihli uçuşla Afganistan'daki 210 vatandaşın tahliye edildiğini doğruladı.