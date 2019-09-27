Son Dakika Haberleri: "çin'in airbus siber saldırıları ile ilgisi yok"
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"çin'in airbus siber saldırıları ile ilgisi yok"

13 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus'a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus'a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve "Çin'i karalamayı" amaçladığını söyledi.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
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