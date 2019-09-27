"çin'in airbus siber saldırıları ile ilgisi yok"
13 dakika önce
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus'a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus'a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.
Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve "Çin'i karalamayı" amaçladığını söyledi.
- İstanbul
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