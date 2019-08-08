Çin'in altın rezervi temmuz ayında da yükselmeye devam etti
58 dakika önce
Çin Halk Bankası'nın açıklamasında, art arda sekiz aydır görülen yükselişte, temmuz ayı sonuna kadar altın rezervinin 88 milyar 876 milyon dolar değeri olan 62 milyon 260 bin ons ölçülerek, bir önceki aya göre 320 bin ons arttığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
Verilere göre, Ekim 2016'nın sonundan Kasım 2018 sonuna kadar, Merkez Bankası'nın altın rezervinde 59 milyon 240 bin ons kaldı.
Merkez bankası, 2018 Aralık ayı sonundan itibaren altın rezervini sürekli artırdı ve temmuz sonuna kadar 62 milyon 260 bin onsu buldu.
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