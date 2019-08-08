Çin'in altın rezervi temmuz ayında da yükselmeye devam etti

Verilere göre, Ekim 2016'nın sonundan Kasım 2018 sonuna kadar, Merkez Bankası'nın altın rezervinde 59 milyon 240 bin ons kaldı.

Merkez bankası, 2018 Aralık ayı sonundan itibaren altın rezervini sürekli artırdı ve temmuz sonuna kadar 62 milyon 260 bin onsu buldu.