Çin'in Anhui Eyaletinin Gsyih'si Yılın İlk Yarısında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Anhui Eyaletinin Gsyih'si Yılın İlk Yarısında Yüzde 3 Arttı

26.07.2022 15:47
Çin'in Anhui Eyaletinin Gsyih'si Yılın İlk Yarısında Yüzde 3 Arttı

HEFEİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin gümrük yetkililerine göre, eyaletin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2022'nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 2,17 trilyon yuana (yaklaşık 321,3 milyar ABD doları) ulaştı.

HEFEİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin gümrük yetkililerine göre, eyaletin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2022'nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 2,17 trilyon yuana (yaklaşık 321,3 milyar ABD doları) ulaştı. Eyaletin toplam katma değeri, birincil sektörlerde yüzde 5 artışla 127,88 milyar yuan, ikincil sektörlerde yüzde 3,8 artışla 939,28 milyar yuan ve üçüncül sektörlerde yüzde 2,1 artışla 1,11 trilyon yuana çıktı. Anhui dış ticareti de aynı dönemde güçlü büyüme kaydetti. Ocak-Haziran döneminde eyaletin toplam ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artışla 367,58 milyar yuana ulaştı. İhracat yüzde 18,3 artışla 220,12 milyar yuana, ithalat ise yüzde 7,4 artışla 147,46 milyar yuana ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Anhui Eyaletinin Gsyih'si Yılın İlk Yarısında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Anhui Eyaletinin Gsyih'si Yılın İlk Yarısında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
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