Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden İzmirli depremzedelere beyaz eşya desteği - Son Dakika

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin, İzmir'deki depremzedeler için gönderdiği 20 bin dolar değerindeki beyaz eşyalardan oluşan yardımın İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de yaşanan depremden zarar gören vatandaşların kullanımı için Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından 51'er çamaşır ve bulaşık makinasından oluşan yardım malzemeleri gönderildi.

İzmir'deki Çinli Göçmenler Derneği Başkanı Wang Xinghua, yardım malzemelerinin tesliminin ardından Büyükelçi Liu Shaobin'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gönderdiği teselli mektubunu da iletti.

Soyer de yaptığı açıklamada, salgın sürecinde İzmir'e maske gönderen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin bugün yaptığı destekle Çin ve İzmir arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirterek iki ülke halkı arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini, bu zor günlerde sergilenen dayanışma nedeniyle teşekkür ettiklerini belirtti.

Dayanışma kampanyası devam ediyor

Öte yandan depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için "Halkın Bakkalı" ve "Biz İzmir" dijital platformu üzerinden yapılan bağışların da depremzedelere ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi.

Halkın Bakkalı internet sitesi üzerinden 9 bin 368 adet uyku tulumu, 118 bin 766 gıda paketi, 138 bin 241 adet hijyen paketi ve 184 bin 678 adet sıcak yemek paketi bağışı yapıldığı ve dağıtımlarının tamamlandığı bildirildi.

Yardımseverler tarafından satın alınan 23 buzdolabı, 13 çamaşır makinesi, 67 set üstü ocak, 5 elektrikli süpürge, 142 yatağın da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi. ???????