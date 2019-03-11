Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Şahin'e Ziyaret
2 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şahin, Büyükelçi Deng'in görevine başlaması dolayısıyla yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Şahin, Büyükelçi Deng ile makamında bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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