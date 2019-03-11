Son Dakika Haberleri: Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Şahin'e Ziyaret

Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Şahin'e Ziyaret

2 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şahin, Büyükelçi Deng'in görevine başlaması dolayısıyla yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Şahin, Büyükelçi Deng ile makamında bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:03 Kaynak: AA

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