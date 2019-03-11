Çin'in ardından 2 şirket daha 737 Max 8 uçuşlarını iptal etti
1 saat önce
Dün yaşanan kazanın ardından Etiyopya Havayolları filosundaki 4 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağı seferlerden çekti.
Dün yaşanan kazanın ardından Etiyopya
Havayolları filosundaki 4 adet Boeing 737
Max 8 tipi uçağı seferlerden çekti. Bu sabah Çin
ülkedeki aynı model 96 uçağın uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Ayrıca Cayman Havayolları da 737 Max 8 modeli 2 uçağın seferlerini iptal etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10
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