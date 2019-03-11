Son Dakika Haberleri: Çin'in ardından 2 şirket daha 737 Max 8 uçuşlarını iptal etti

Çin'in ardından 2 şirket daha 737 Max 8 uçuşlarını iptal etti

1 saat önce

Dün yaşanan kazanın ardından Etiyopya Havayolları filosundaki 4 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağı seferlerden çekti.

Çin'in ardından 2 şirket daha 737 Max 8 uçuşlarını iptal etti, System.String[]
Dün yaşanan kazanın ardından Etiyopya Havayolları filosundaki 4 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağı seferlerden çekti. Bu sabah Çin ülkedeki aynı model 96 uçağın uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Ayrıca Cayman Havayolları da 737 Max 8 modeli 2 uçağın seferlerini iptal etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 

Sabah, Boeing 737, Etiyopya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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