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Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı
11 dakika önce
Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyalamayı başardıklarını açıkladı. Melbourne kentindeki özel bir laboratuvarda, enfekte bir hastadan alınan virüsün ilk kez Çin dışında bir kopyası üretildi.
Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyalamayı başardıklarını açıkladı. Melbourne kentindeki özel bir laboratuvarda, enfekte bir hastadan alınan virüsün ilk kez Çin dışında bir kopyası üretildi.
'Institut Doherty'de görev alan bilim insanları, kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste önemli gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:16
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