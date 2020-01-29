Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı - Son Dakika Dünya

Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı

11 dakika önce

Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyalamayı başardıklarını açıkladı. Melbourne kentindeki özel bir laboratuvarda, enfekte bir hastadan alınan virüsün ilk kez Çin dışında bir kopyası üretildi.

Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı, System.String[]

Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyalamayı başardıklarını açıkladı. Melbourne kentindeki özel bir laboratuvarda, enfekte bir hastadan alınan virüsün ilk kez Çin dışında bir kopyası üretildi.


'Institut Doherty'de görev alan bilim insanları, kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste önemli gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:16 
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