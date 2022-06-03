Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu!

03.06.2022 14:38
Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu!

Çin askeri sırları War Thunder'ın forumlarına düştü. Bugüne kadar War Thunder forumlarında üç kez askeri belgeler sızdırıldı.

War Thunder oyun forumunda yeni bir askeri bilgi sızıntısı yaşanıyor. Daha önce Birleşik Krallık ordusuna ait tanklarla ilgili bilgiler deşifre edilmişti, şimdi ise benzer senaryo Çin askeri sırları için yaşandı. İddiaya göre bir War Thunder oyuncusu, gizli askeri belgeleri forumda paylaştı.

Çin'in tanksavar mermisi War Thunder forumunda sızdırıldı

Çin ordusu tarafından kullanılan tanksavar silahının detayları War Thunder forumunda ortaya çıktı. Savunma sanayi araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, Çinli kaynakların haricinde ilk defa tanksavar silahla ilgili belgeler görüldü.

Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Forumdaki orijinal içerik kaldırıldığı için sızıntının nasıl yapıldığı şimdilik belli değil. Ancak bazı War Thunder hayranlarının forumda sıkı tartışmaya girdiği biliniyor. Bundan dolayı askeri sırlara sahip olan oyuncular (genellikle emekli askerler) sızıntılarda bulunuyor.

Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu!

War Thunder forumunda ortaya çıkan belgelerin DTC10-125 isimli tanksavar mermisine ait olduğu belirtildi. Bugüne kadar bilinen özellikleri arasında metali delme ve bir tankın iç bölmelerini kırma bulunuyordu.

Mermi, metali parçalayarak tankı devre dışı bırakabiliyor. Bundan dolayı da Çin ordusu tarafından -bugüne kadar- sır gibi saklandı. Fakat merminin teknik özelliklerini gösteren forum sızıntısı, Pekin yönetimine verdiği bilgilerle uyuşuyor gibi görünüyor.

Polygon'da yer alan rapora göre DTC10-125'i gösteren fotoğraf, mühimmatın teknik şemasını ve ayrıca sabot olarak adlandırılan mermisini açığa çıkardı. Bilgiler şu anda forumdan ve internetten kaldırılmış durumda, ancak yine de kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılabileceği düşünülüyor.

Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu!

Çin ordusu her ne kadar kapalı bir kutu olsa da, bu War Thunder forumundaki ilk sızıntı değil. Daha önce de Birleşik Krallık'ın Challenger 2 tankının teknik detayları sızdırılmıştı. Hatta o görsellerde "top secret" (çok gizlidir) yazması viral olmuştu.

Siz Çin askeri sırlarının oyun forumunda sızdırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak! Microsoft Edge yeni özelliği ile oyuna dahil olacak! Kılıçdaroğlu: 'Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine... Kılıçdaroğlu: 'Teröristler Tarafından Alçakça Tuzaklanan Eyp'nin Patlaması Sonucu Şehit Olan Askerimiz Ercan Özcan'a Allah'tan Rahmet, Ailesine...
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu! - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in askeri sırları oyun forumunda deşifre oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement