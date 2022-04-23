Çin'in Atmosferi İnceleyen Uydularından Yer İstasyonuna Veri Akışı Sağlandı - Son Dakika
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Çin'in Atmosferi İnceleyen Uydularından Yer İstasyonuna Veri Akışı Sağlandı

23.04.2022 16:11
Çin'in Atmosferi İnceleyen Uydularından Yer İstasyonuna Veri Akışı Sağlandı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre, uzaya gönderilen atmosferik çevre izleme uydusunun bağlantı verileri Çin Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu tarafından başarıyla takip edildi ve veriler istasyona ulaştı.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre, uzaya gönderilen atmosferik çevre izleme uydusunun bağlantı verileri Çin Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonu tarafından başarıyla takip edildi ve veriler istasyona ulaştı. Toplam 133 GB büyüklüğündeki veriler Perşembe günü istasyonun Beijing ve Hainan'daki birimlerince üç parça halinde alındı. Enstitü, tüm verilerin normal şekilde işlendiğini söyledi.

Atmosferik çevre izleme uydusu 16 Nisan'da uzaya gönderilmişti. Uydu; atmosferdeki ince parçacıkları, kirletici emisyonları, sera gazlarını, bulutları ve aerosolleri, kara yüzeyini, suyu ve diğer çevresel unsurları kapsamlı bir şekilde izleyerek kesintisiz ve dinamik bir performans sergiliyor. Uydunun, küresel iklim değişikliği, mahsul verimi ve tarımsal afetleri kapsamlı bir şekilde izleyebilmesi amacıyla Çin'in uzaktan algılama uygulamasının kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, 23 Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Atmosferi İnceleyen Uydularından Yer İstasyonuna Veri Akışı Sağlandı - Son Dakika


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