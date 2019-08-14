Son Dakika Haberleri: Çin'in Avrupa yatırımında % 84 düşüş
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Çin'in Avrupa yatırımında % 84 düşüş

56 dakika önce

EY'nın raporuna göre, Çinli şirketlerin Avrupa'da gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.

Çin'in Avrupa yatırımında % 84 düşüş, System.String[]
EY'nın raporuna göre, Çinli şirketlerin Avrupa'da gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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