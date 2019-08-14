Çin'in Avrupa yatırımında % 84 düşüş

EY'nın raporuna göre, Çinli şirketlerin Avrupa'da gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.

EY'nın raporuna göre, Çinli şirketlerin Avrupa'da gerçekleştirdikleri satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi bu yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 84 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi.

Haber Yayın Tarihi:

Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı