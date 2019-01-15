Çin'in Ay'da Ektiği Pamuk Tohumları Filizlendi

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-4 uzay aracı tarafından Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı.Bu, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geliyor ve insanlığın uzay yolculuğu için büyük önem taşıyor.Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yapmıştı.Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu. Ay'da yetişen ilk bitki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay'da hiç bitki yetiştirilmemişti.Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak.Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını "İnsanlığın Ay'dak ilk biyolojik deneyinin sonucu" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.Projenin baş tasarımcısı Profesör Şie Gengşin South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Az yerçekimli ortamda bitki yetiştirme hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekte uzayda bir üs kurmamız anlamında da bize yardımcı olacak" dedi.Profesör Şie pamuğun kıyafet yapımında kullanılabileceğini, patateslerin astronotlara besin kaynağı olacağını, kolzatohumundan da yakıt üretilebileceğini belirtti.Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Dünya'dan Ay'a 20 gün süren yolcukta tohumların bir "biyolojik teknoloji" sayesinde pasif hale getirildiğini ve kontrol merkezinden araca gönderilen emir ile sulandıktan sonra tohumların büyümeye başladığını açıkladı.Şinhua, uzay görevinin şu ana kadar Dünya'ya 170'e yakın fotoğraf gönderdiğini bildirdi.