Çin'in Ay'daki Tohumları Filizlendi
54 dakika önce
Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4 uzay aracının Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi.
Çin
'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4 uzay aracının Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi. Çin'in bu ayın başında Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e-4 uzay aracının Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi. Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü, sosyal medya üzerinden tohumların filiz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Keşif aracında suni bir ortamın oluşturulduğu kapalı kutudaki tohumlar, Dünya'daki kontrol merkezinden sulama komutu gitmesinden sonra filizlendi. Tohumlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştirilse de, Ay'da bugüne kadar yapılan ilk deney olması bakımından önem taşıyor. Çin, Ocak ayının başında gönderdiği uzay aracı ile Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderen ilk ülke oldu. Uzay aracının, iniş yaptığı bölgenin jeolojik özelliklerine dair bulgular toplaması planlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, Chang'e-4'ün düşük frekanslı radyo dalgalarını kullanarak astronomik gözlemlerde bulunma, toprak ve yeryüzü şekillerini araştırma, mineral özelliklerini ve Ay yüzeyinin yapısını inceleme gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle Ay'ın uzak yüzünün ortamına dair kavrayışı artırmasının beklendiği ifade edildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi