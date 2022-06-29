Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı

29.06.2022 11:26
Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Videodan alınan bir ekran görüntüsünde, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'na gelen ve Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardım malzemelerinin ilk partisi görülüyor, 27 Haziran 2022.

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Videodan alınan bir ekran görüntüsünde, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Uluslararası Havalimanı'na gelen ve Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardım malzemelerinin ilk partisi görülüyor, 27 Haziran 2022. Çin hükümeti tarafından bağışlanan deprem yardımı malzemelerinin ilk partisi Pazartesi gecesi Afganistan'ın Kabil Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Afgan tarafına teslim edildi. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı - Son Dakika

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