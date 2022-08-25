Video: Dünya Robot Konferansı'nda Neler Öne Çıktı? - Son Dakika
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Video: Dünya Robot Konferansı'nda Neler Öne Çıktı?

25.08.2022 19:21
Video: Dünya Robot Konferansı'nda Neler Öne Çıktı?

Çin'in başkenti Beijing'in ev sahipliği yaptığı ve kısa süre önce sona eren 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) son teknoloji biyomimetik robotlardan tıp ve tarım alanında kullanılan robotlara kadar 500'den fazla ürün sergileyerek, ziyaretçilerine gelecekte hayatın nasıl olacağını daha...

Çin'in başkenti Beijing'in ev sahipliği yaptığı ve kısa süre önce sona eren 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) son teknoloji biyomimetik robotlardan tıp ve tarım alanında kullanılan robotlara kadar 500'den fazla ürün sergileyerek, ziyaretçilerine gelecekte hayatın nasıl olacağını daha yakından gösterdi.

Havacılık teknolojisine dayalı akıllı yakıt doldurma robotları ve biyonik sırt yüzgeçsiz yunus gibi robotlar büyük ilgi çekti.

XU SHOUJUN, Shenyang Havacılık ve Uzay Xinguang Grup Limited Şirketi'nin proje direktörü:

"Yangtze sırt yüzgeçsiz yunu su çok değerli ve nadir bir tür. Buna dayanarak araştırma yaptık ve bu biyonik yunusu geliştirdik. Robot su kalitesini izlemek ve su ortamını gözlemlemek için su kalitesi sensörleri ve kameralar taşıyabiliyor. Yüzlerce metre derinliğe de dalabiliyor."

Akıllı yakıt ikmali robotu, insansız benzin istasyonu senaryolarında çalışabilir.

LIU RUJIA, Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Akıllı Robot Limited Şirketi'nin proje yöneticisi:

"Ortak çalışan mekanik kola dayalı tam otomatik yakıt doldurma makinesini geliştirdik. Sürücü benzin istasyonuna geldiğinde siparişi vermesi, benzini doldurması, ödemeyi tamamlaması ve benzin istasyonundan ayrılması için çok uygun."

18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte forum, fuar ve yarışma olmak üzere üç önemli etkinlik yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Dünya Robot Konferansı'nda Neler Öne Çıktı? - Son Dakika

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