Pekin'de hastanede çıkan felaket yangında ölü sayısı 29'a yükseldi

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Beijing Daily'nin haberine göre yetkililer, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybının daha tespit edildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında can kaybı 29'a çıktı.

AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİNE ARA VERİLDİ

Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.

71 HASTA KURTARILDI

Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

YANGINDAN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.