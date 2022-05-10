Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor - Son Dakika
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Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor

10.05.2022 08:15
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor

Çin'in başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor.

Çin'in başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 61, göstermeyen 13 vaka tespit edildi.

Şehrin doğusundaki Şunyi ilçesinde, Pekin Kırsal Ticaret Bankasına ait data merkezinin çalışanları ve ailelerinden oluşan 21 kişide virüse rastlandı.

Kentte hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı önceki güne kıyasla iki kat arttı.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklama başkentte salgın durumunun "karmaşık ve ciddi" olduğunu belirterek, "Bulaşma zincirleri henüz kesilebilmiş değil. Kritik bölgelerdeki kontrolleri artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Vakaların yoğun olduğu, Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlara evlerinden çıkmamaları bildirildi.

Kentte ana okulları ile ilk ve orta dereceli okulların çevrim içi eğitimi, restoranların yalnızca sipariş hizmeti vermeyi sürdüreceği, spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.

Şunyi ve Çaoyang ilçelerinin yanı sıra, son 7 günde vaka tespit edilen 15 merkez ilçe ve bölgede bugünden itibaren yeni tur toplu testler uygulanacak.

Ayrıca 12 Mayıs'tan itibaren tüm vatandaşlara kamuya açık kapalı alanlara girişlerinde, mobil sağlık kodlarının yanı sıra son 48 saatte yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu gösterme zorunluluğu getirilecek.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 22 Nisan'da başlayan salgın dalgasında ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor - Son Dakika
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