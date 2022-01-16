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Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü - Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

16.01.2022 10:14
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de Omicron varyantını taşıyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de Omicron varyantını taşıyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği ifade edildi.

Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırdı.

Hastanın yakın temas kurduğu tespit edilen 15 kişi karantinaya alınırken, birlikte yaşadığı 2 kişinin testlerinin negatif olduğu bildirildi.

Haidian ilçe yönetimi hastanın yaşadığı apartmanı ve ofisini karantina altına alırken ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulandı.

Hastanın 31 Aralık'tan bu yana eğlence merkezleri, dükkanlar, kafelerin olduğu çok sayıda yeri ziyaret ettiği ve talk şov tarzı bir toplu etkinliğe izleyici olarak katıldığı kaydedildi.

Vakanın tespit edilmesinin ardından Komünist Partisi Pekin Sekreteri Cai Çi'nin başkanlığında acil durum toplantısı düzenlendiği, enfeksiyonun kökenini ortaya çıkaracak epidemolojik soruşturmanın hızla yapılması ve yayılma zincirinin önlenmesinin gereğine işaret edildi.

24 saatte 119 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 65'i yurt içi kaynaklı 119 Kovid-19 vakası belirlendi.

Tiencin şehrinde 33, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 15, eyalet merkezi Cıngcou ve Şuçang'da 7'şer, başkent Pekin, Şaanşi eyaletinin merkezi Şian ve Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde birer yerel vaka tespit edildi.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 54 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 6'sı yurt içi, 62'si yurt dışı kaynaklı 12 vakaya rastlandığı kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 104 bin 864 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 461 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Aralık, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü - Son Dakika
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