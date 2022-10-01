Çin'in batı bölgelerinden ülkenin doğusuna doğalgaz taşıyacak mega enerji nakil projesinin dördüncü boru hattı için inşaat çalışmaları Çarşamba günü başladı.
Toplam uzunluğu 3.340 km olacak boru hattı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Wuqia ilçesinden, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Zhongwei şehrine uzanıyor.
İnşaat şirketi Çin Petrol ve Doğalgaz Boru Ağı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, boru hattının tamamlanmasının ardından mega enerji nakil projesinin yıllık kapasitesini 100 milyar metreküpe kadar çıkaracağını söyledi.
Zhang, şirketin, ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için petrol ve doğalgaz boru hattı ağı altyapısının inşasını desteklediğini belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi şehrinden bildiriyor.
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'de Mega Enerji Nakil Projesinin Dördüncü Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Başladı - Son Dakika