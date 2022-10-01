İnşaat şirketi Çin Petrol ve Doğalgaz Boru Ağı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, boru hattının tamamlanmasının ardından mega enerji nakil projesinin yıllık kapasitesini 100 milyar metreküpe kadar çıkaracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'de Mega Enerji Nakil Projesinin Dördüncü Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Başladı - Son Dakika

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