Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti

01.07.2022 15:40
Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in batıdan-doğuya elektrik iletimi programının önemli bir bölümünün Cuma günü faaliyete başlamasıyla Çin'in farklı bölgelerinde kalkınmada koordinasyonun sağlanması çabalarına yeni bir güç kazandırıldı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in batıdan-doğuya elektrik iletimi programının önemli bir bölümünün Cuma günü faaliyete başlamasıyla Çin'in farklı bölgelerinde kalkınmada koordinasyonun sağlanması çabalarına yeni bir güç kazandırıldı.

İletim hattı 2080 km'ye kadar uzanan Baihetan-Jiangsu 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı (UHV) doğru akım elektrik iletim projesi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde üretilen temiz hidroelektrik enerjisini Çin'in doğusunda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu Jiangsu eyaletine naklediyor.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'ne göre bu proje, konvansiyonel doğru akım ve esnek doğru akım teknolojilerini birleştiren yeni bir yaklaşımı kullanan dünyanın ilk UHV doğru akım elektrik iletim projesi.

Aralık 2020'de yapımına başlanan ve birçok yerde dağlara inşa edilen mega proje beş eyaletin sınırları içerisinden geçiyor.

Projenin Sichuan bölümündeki inşaatına katılan bir proje yöneticisi Zhang Mingdi, "Programa uyabilmek için yüksek rakımlara, düşük sıcaklıklara ve karmaşık arazi koşullarına rağmen çalıştık" dedi.

Çin'in batıdan-doğuya elektrik iletim programı, ülkenin farklı bölgelerindeki elektrik arz ve talebini dengelemeyi amaçlıyor. Program, Çin'in elektrik üretim kaynakları açısından zengin batı bölgelerindeki elektrik fazlasını, ekonomik faaliyetleri için elektriğe çok ihtiyaç duyan doğu bölgelerine naklediyor.

Sichuan, dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali ve projenin dinamosu olan Baihetan'a ev sahipliği yapıyor. Baihetan-Jiangsu projesinin, elektrik ve diğer sektörlere toplam yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14,92 milyar ABD doları) yatırım çekerek Sichuan'ın doğal kaynaklarının ekonomik faydaya dönüştürülmesini hızlandırması bekleniyor.

Elektrik iletiminin en büyük alıcısı olan Jiangsu'da elektrik pazarının hacminin 2021-2025 döneminde 10 milyon kW'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Jiangsu Elektrik Şirketi'nin inşaat departmanı müdür yardımcısı Wu Wei, projenin elektrik iletim kapasitesinin 8 milyon kW olduğunu ve bunun genel olarak Jiangsu'nun elektrik talebini karşılamaya yettiğini söyledi.

Yılda 30 milyar kWh'nin üzerinde temiz elektrik iletimi yapabilecek proje sayesinde her yıl 14 milyon ton kadar kömür yanmaktan kurtulacak ve böylelikle karbondioksit emisyonunda her yıl 25 milyon tonun üzerinde bir azalma sağlanacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti - Son Dakika
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