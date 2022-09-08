Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 86'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 86'ya çıktı

08.09.2022 17:23
Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 86'ya çıktı

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.

Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Ganzı Tibet Özerk İli'nde 50, komşu Ya'an şehrinde 36 kişi yaşamını yitirdi.

Şu ana dek 86 can kaybının bildirildiği depremde 270 kişi yaralandı, 35 kişiden halen haber alınamıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 5 Eylül'de öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesinin 39 kilometre yakını olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Deprem nedeniyle Ganzı ve Ya'an'da konutların bulunduğu binalar çökmüş, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar görmüştü.

Afet bölgesinde kapanan yollar, artçı sarsıntılar, yoğun yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Mobil veri kaynaklarından edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Elektrik sıkıntısı ve Kovid-19 karantinasının üzerine geldi

Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuraklığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da bu hafta ilan edilen karantinanın üzerine geldi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.

Öte yandan, eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti. 21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın can kaybına neden olmuştu.

YORUMLAR
500
Çin'in Sichuan Eyaletinde Depremden Etkilen En Çocuklar İçin Bir Merkez Kuruldu Çin'in Sichuan Eyaletinde Depremden Etkilen En Çocuklar İçin Bir Merkez Kuruldu Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 74'e çıktı Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 74'e çıktı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Tibet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 86'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:23:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 86'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement