Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 93'e çıktı - Son Dakika
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Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 93'e çıktı

12.09.2022 16:18
Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 93'e çıktı

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e çıktığı bildirildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e çıktığı bildirildi.

Eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ganzı Tibet Özerk İli'nde 55, komşu Ya'an şehrinde 38 kişi yaşamını yitirdi.

Depremde 270'ten fazla kişi yaralandı, 25 kişiden halen haber alınamıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 5 Eylül'de öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde merkez üssü Luding ilçesine 39 kilometre mesafede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Deprem nedeniyle Ganzı ve Ya'an'da konutların bulunduğu binalar çökmüş, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar görmüştü.

Depremin üzerinden bir hafta geçerken bugün Ganzı'nın merkezi Luding ve Ya'an'ın Şimien ilçelerinde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kapanan yollar, artçı sarsıntılar, yoğun yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Elektrik sıkıntısı ve Kovid-19 karantinasının üzerine geldi

Deprem, Siçuan'da yaz aylarında kuraklığın barajlardaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı ve artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalet merkezi Çıngdu'da ay başında ilan edilen karantinanın üzerine geldi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette ağustostaki aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle eyaletteki fabrikalara elektrik verilememiş, yerleşimlerde kademeli kesintilere gidilmişti.

Öte yandan, eyaletin merkezi Çıngdu şehri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitmişti. 21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verilmişti.

Kent yönetimi son bir haftada vaka görülmeyen birkaç ilçede karantinanın bugün itibarıyla kaldırılacağını bildirirken kentin büyük bölümünde tedbirler sürüyor.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Şicuan eyaleti Çin'de büyük depremlerin en sık yaşandığı bölgelerden biri.

Eyalette 2008'de Çıngdu'nun 80 kilometre yakınında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremde 69 bin kişi yaşamını yitirmişti. 2013'te Ya'an şehri yakınında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ise 200'e yakın can kaybına neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Tibet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 93'e çıktı - Son Dakika

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