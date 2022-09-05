Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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