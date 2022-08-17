Siçuan'da kuraklığın yol açtığı elektrik sıkıntısı nedeniyle fabrikalarda üretime ara verildi - Son Dakika
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Siçuan'da kuraklığın yol açtığı elektrik sıkıntısı nedeniyle fabrikalarda üretime ara verildi

17.08.2022 17:33
Siçuan'da kuraklığın yol açtığı elektrik sıkıntısı nedeniyle fabrikalarda üretime ara verildi

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde, kuraklık yüzünden hidroelektrik santrallerinin yeterli elektrik sağlayamaması nedeniyle fabrikaların üretimine ara verildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde, kuraklık yüzünden hidroelektrik santrallerinin yeterli elektrik sağlayamaması nedeniyle fabrikaların üretimine ara verildi.

Yerel yönetim ve elektrik idaresi, eyalete bağlı 21 şehirden 19'undaki fabrikalara gönderdiği "acil uyarı" yazısında, bu hafta için üretime ara verilmesini istedi.

Öte yandan, eyaletin farklı şehirlerinde ofislere ve alışveriş merkezlerine gönderilen uyarılarda, elektrikten tasarruf etmeleri ve gündüz saatlerinde havalandırma cihazlarını kullanmaktan kaçınmaları talep edildi.

Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü hidroelektrik santrallerinden karşılayan eyalet, aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşıyor.

Couhı Nehri boyundaki 5,4 milyon nüfuslu Dacou şehri, yaşanan sıkıntı nedeniyle kentsel bölgelerde kademeli elektrik kesintilerine gideceğini duyurdu.

Yangzı Nehri havzasındaki Lucou şehri de elektrik tasarrufu sağlamak ve şebeke üzerinde baskıyı hafifletmek üzere gece saatlerinde şehir aydınlatmalarını söndüreceğini açıkladı.

Yarı iletkenler ve güneş panelleri üretimi açısından önemli sanayi merkezi olan, Foxconn ve Intel'in fabrikalarının bulunduğu eyaletteki üretimin aksamasının, küresel tedarik açısından kritik önemdeki endüstrilerde sıkıntı yaratabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araçların pillerinin üretildiği lityumun madenciliğinin de merkezi konumundaki eyaletteki enerji sıkıntısının, ham madde arzının aksamasına ve maliyetlerinin artmasına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Siçuan dışında aşırı sıcakların etkilediği doğu eyaletleri Ciangsu, Anhui, ve Cıciang'da da işletmelere ve hanelere elektrik tasarrufu uyarısı yapılıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı uyarısını" yayımlamıştı.

Doğu ve kuzey kesimlerinde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçülmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, alışveriş, Asya, su, Güncel, Son Dakika

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